СК возбудил дело о нарушении безопасности после ЧП на заводе в Салавате

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после ЧП на заводе в башкирском городе Салават. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

Ведомство уточнило, что в рамках расследования оценка будет дана действиям лиц, которые отвечали за соблюдение требований безопасности на предприятии, которое утилизирует пластмассовые изделия во вторичное сырье и перерабатывает парафин.

Сейчас следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия, после чего назначат комплекс судебных экспертиз для выявления причины пожара, установления тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и размера ущерба от ЧП.

Взрыв на территории предприятия "Свеча" произошел утром 16 мая. Это случилось из-за нарушения технологического процесса, в результате чего разгерметизировалась печь. После этого здание частично обрушилось и воспламенилось. На данный момент ведется тушение разрозненных очагов горения.

В результате случившегося пострадали три человека. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу. При этом под завалами находится еще один человек, поиски которого продолжаются. На месте ЧП работают 43 специалиста и 17 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС России и 9 единиц техники этого ведомства.

Прокуратура также проведет проверку исполнения закона о промышленной безопасности и соблюдения требований закона об охране труда. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.