Взрыв произошел на территории предприятия "Свеча" в Башкирии

Фото: телеграм-канал SHOT

Взрыв прогремел на территории предприятия "Свеча" в башкирском городе Салавате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает РИА Новости.

Информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптико-механический завод" поступила 16 мая в 07:49. В результате произошло частичное обрушение здания на площади 30 на 30 метров. Под завалами находится один человек. Также есть пострадавшие.

На месте происшествия задействованы 43 специалиста и 17 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС России и 9 единиц техники этого ведомства.

Ранее три человека пострадали в результате внештатной ситуации при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе. Всех госпитализировали в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку после ЧП.

Также местная прокуратура организовала проверочные мероприятия по факту пожара на месторождении. По данным надзорного ведомства, возгорание произошло в одной из скважин.

