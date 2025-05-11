Три человека пострадали при проведении буровых работ в ЯНАО

Фото: телеграм-канал "112"

Три человека пострадали в результате внештатной ситуации при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Харампурнефтегаз".

Как уточнили в компании, инцидент произошел в Пуровском районе 10 мая. Двое из пострадавших работают в подрядных организациях.

Все трое госпитализированы в медицинское учреждение, где врачи оказывают им помощь. В настоящий момент они находятся в реанимации Ноябрьской городской больницы в тяжелом состоянии, добавили в пресс-службе правительства ЯНАО.

На месте происшествия работают специалисты, которым предстоит ликвидировать последствия ЧП. Комиссия на предприятии установит причины инцидента.

Ранее в подземной горной выработке шахты "Садкинская" произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 работников, которые были подняты на поверхность. Спустя время спасателям удалось поднять на поверхность еще двоих горняков, которые оказались под завалами.

По факту обрушения породы следователи возбудили уголовное дело. Расследование проводилось по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".