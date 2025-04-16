В Ростовской области спасли горняков, попавших под завал в шахте

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Спасатели подняли на поверхность двоих шахтеров, которые находились в отрезанном после обвала породы забое шахты "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По словам губернатора, оба горняка находятся в удовлетворительном состоянии, их уже отправили домой. Он поблагодарил спасателей за оперативную и качественную работу.

В подземной горной выработке шахты "Садкинская" 15 апреля произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 работников, которые были подняты на поверхность, но еще двое горняков оставались под завалами.

По факту обрушения породы на шахте "Садкинская" следователи возбудили уголовное дело. Расследование начато по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".