Причиной гибели шахтеров в Оренбуржье могло стать отравление газом

13:50
Фото: СК РФ
Гибель шахтеров на руднике в Оренбургской области могла произойти из-за отравления газом. Об этом в своем телеграм-канале написал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.
"Сегодня утром на руднике ПАО "Гайский ГОК" были обнаружены тела трех работников. В настоящий момент они подняты на поверхность. Внешних повреждений нет, что указывает на возможное отравление газом", – отметил он.
Представитель Ростехнадзора сообщил, что горизонте 1205 метров при проходке использовался метод секционного взывания.
"Горняки находились на значительном, безопасном расстоянии. Самоспасатели остались нетронутыми", – уточнил Виль.
В свою очередь, пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что инцидент произошел во время плановых взрывных работ.
О взрыве на руднике Гайского горно-обогатительного комбината стало известно утром 23 апреля. Отмечалось, что в результате инцидента погибли три человека. Позже спасатели обнаружили тела рабочих. Видимых повреждений на погибших не выявили.
По факту инцидента прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: