Причиной гибели шахтеров в Оренбуржье могло стать отравление газом

Фото: СК РФ

Гибель шахтеров на руднике в Оренбургской области могла произойти из-за отравления газом. Об этом в своем телеграм-канале написал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Сегодня утром на руднике ПАО "Гайский ГОК" были обнаружены тела трех работников. В настоящий момент они подняты на поверхность. Внешних повреждений нет, что указывает на возможное отравление газом", – отметил он.

Представитель Ростехнадзора сообщил, что горизонте 1205 метров при проходке использовался метод секционного взывания.

"Горняки находились на значительном, безопасном расстоянии. Самоспасатели остались нетронутыми", – уточнил Виль.

В свою очередь, пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что инцидент произошел во время плановых взрывных работ.

О взрыве на руднике Гайского горно-обогатительного комбината стало известно утром 23 апреля. Отмечалось, что в результате инцидента погибли три человека. Позже спасатели обнаружили тела рабочих. Видимых повреждений на погибших не выявили.

По факту инцидента прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте.