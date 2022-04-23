Взрыв произошел на руднике в Оренбургской области

08:28
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
На руднике предприятия "Гайский ГОК" в городе Гай Оренбургской области произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
"При проведении взрывных работ под землей произошел преждевременный взрыв. В шахте находился 91 человек, 88 из них вышли самостоятельно на поверхность. С тремя рабочими связь отсутствует", – рассказал собеседник агентства.
Позже информацию подтвердила прокуратура Оренбургской области. В телеграм-канале ведомства сообщалось, что на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) на глубине 1,2 километра произошла детонация взрывчатого вещества.
"По предварительным данным, сегодня, около 08 часов 50 минут (06:50 по мск – прим. ред) при проведении горно-взрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.
По факту инцидента проводится проверка исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте. Надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход устранения последствий ЧП также взят на контроль.
По данным источника "Интерфакс", в числе основных версий рассматриваются нарушение техники безопасности и недостоверные данные приборов-газоанализаторов.
Ранее из-за выброса угля и газа с обрушением породы на шахте "Осинниковская" в Кузбассе на поверхность были эвакуированы 73 человека. Горные работы были остановлены. Позже спасатели извлекли из-под завалов тело шахтера, пропавшего после происшествия.
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