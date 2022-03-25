Пропавшего под завалами работника шахты "Осинниковская" в Кузбассе нашли погибшим

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели извлекли из-под завалов на шахте "Осинниковская" в Кузбассе тело шахтера, который пропал накануне после обрушения в выработке горной породы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области.

Там добавили, что поисковая операция завершена.

Ранее сообщалось, что выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в Кузбассе. На поверхность эвакуированы 73 человека. Горные работы были остановлены.

22 февраля из шахты "Листвяжная" были эвакуированы 142 работника после того, как 10 горняков пожаловались на недомогание во время смены. В администрации шахты отметили, что превышения уровня концентрации метана на "Листвяжной" зафиксировано не было. Отмечалось, что причиной эвакуации стал сбой в работе системы вентиляции.

Позже было выявлено превышение концентрации углекислого газа. Прокуратура региона организовала проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности. Ее ход и результаты находятся на контроле областной прокуратуры.

