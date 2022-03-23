14 рабочих оказались заблокированы в шахте им. Челюскинцев в ДНР

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14 человек оказались заблокированы в шахте имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка в результате боевых действий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате боевых действий в 14:15 (13:15 по московскому времени. – Прим. ред.) обесточена шахта имени Челюскинцев, под землей находятся 14 шахтеров", – написал он.

По его словам, в настоящее время ведутся спасательные работы по выводу рабочих на поверхность.

Накануне из-за обстрелов со стороны ВСУ был обесточен вентиляционный ствол на шахте имени Скочинского в ДНР. В результате там застряли 45 горняков. Всех удалось успешно поднять на поверхность, никто из них не пострадал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

