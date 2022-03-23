Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных граждан в ДНР

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов населенных пунктов в ДНР, в результате которых пострадали мирные граждане.

"Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что по оперативной линии Совместного центра контроля и координации ДНР поступили данные о том, что при обстрелах украинскими боевиками населенных пунктов Сартана и Мариуполь пострадали 17 человек, среди которых один ребенок.

Ранее глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в отношении украинского врача Геннадия Друзенко и объявить его в международный розыск.

В эфире одного из украинских телеканалов Друзенко выступил с призывом к насилию в отношении российских солдат: он призвал врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных из числа служащих ВС РФ.

Позже врач извинился за свои слова, сославшись на эмоции. В пресс-службе госпиталя между тем отметили, что заявление врача было обусловлено угрозами в адрес него самого и его семьи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

