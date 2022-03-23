Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных граждан в ДНР

10:44
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов населенных пунктов в ДНР, в результате которых пострадали мирные граждане.
"Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", – говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что по оперативной линии Совместного центра контроля и координации ДНР поступили данные о том, что при обстрелах украинскими боевиками населенных пунктов Сартана и Мариуполь пострадали 17 человек, среди которых один ребенок.
Ранее глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в отношении украинского врача Геннадия Друзенко и объявить его в международный розыск.
В эфире одного из украинских телеканалов Друзенко выступил с призывом к насилию в отношении российских солдат: он призвал врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных из числа служащих ВС РФ.
Позже врач извинился за свои слова, сославшись на эмоции. В пресс-службе госпиталя между тем отметили, что заявление врача было обусловлено угрозами в адрес него самого и его семьи.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Мединский сообщил о максимальном сближении позиций Москвы и Киева на переговорах
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