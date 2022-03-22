Бастрыкин поручил расследовать факты насилия боевиков над жителями Николаевской области

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать факты насилия над жителями Николаевской области со стороны украинских боевиков, сообщается в официальном телеграм-канале СК.

По данным следствия, боевики обходят домовладения во всех крупных населенных пунктах Николаевской области и заставляют мужчин записываться в свои ряды. За отказ их расстреливают на месте.

Бастрыкин поручил установить всех причастных к этому лиц, чтобы привлечь их к установленной законом ответственности.

Ранее глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в отношении украинского врача Геннадия Друзенко и объявить его в международный розыск.

В эфире одного из украинских телеканалов Друзенко выступил с призывом к насилию в отношении российских солдат: он призвал врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных из числа служащих ВС РФ.

Позже врач извинился за свои слова, сославшись на эмоции. В пресс-службе госпиталя между тем отметили, что заявление врача было обусловлено угрозами в адрес него самого и его семьи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

