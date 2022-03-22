Бастрыкин поручил расследовать факты насилия боевиков над жителями Николаевской области

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать факты насилия над жителями Николаевской области со стороны украинских боевиков, сообщается в официальном телеграм-канале СК.
По данным следствия, боевики обходят домовладения во всех крупных населенных пунктах Николаевской области и заставляют мужчин записываться в свои ряды. За отказ их расстреливают на месте.
Бастрыкин поручил установить всех причастных к этому лиц, чтобы привлечь их к установленной законом ответственности.
Ранее глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в отношении украинского врача Геннадия Друзенко и объявить его в международный розыск.
В эфире одного из украинских телеканалов Друзенко выступил с призывом к насилию в отношении российских солдат: он призвал врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных из числа служащих ВС РФ.
Позже врач извинился за свои слова, сославшись на эмоции. В пресс-службе госпиталя между тем отметили, что заявление врача было обусловлено угрозами в адрес него самого и его семьи.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Мединский сообщил о максимальном сближении позиций Москвы и Киева на переговорах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: