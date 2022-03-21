В ДНР обесточен вентиляционный ствол на шахте из-за обстрелов

15:50 (обновлено 21.03.2022 15:53)
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ДНР из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований обесточен вентиляционный ствол на шахте имени Скочинского. Об этом сообщает министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале.
В связи с этим на поверхность были подняты 45 горняков. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Мариуполе остаются еще несколько тысяч представителей украинских националистических батальонов. По его словам, основным их укрепрайоном является завод "Азовсталь".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Степень продвижения на переговорах РФ и Украины не отвечает ожиданиям – Песков
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