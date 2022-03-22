Превышение концентрации углекислого газа выявлено на "Листвяжной"

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На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, из которой эвакуировали более 140 горняков, зафиксировано превышение концентрации углекислого газа. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа", – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности. Ее ход и результаты находятся на контроле областной прокуратуры.

"С целью установления обстоятельства произошедшего на место выехал кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", – отмечается в материале.

Утром 22 февраля из шахты "Листвяжная" были эвакуированы 142 работника после того, как 10 горняков пожаловались на недомогание во время смены. В администрации шахты отметили, что превышения уровня концентрации метана на "Листвяжной" зафиксировано не было. Отмечалось, что причиной эвакуации стал сбой в работе системы вентиляции.

25 ноября 2021 года на шахте "Листвяжная" произошел взрыв и пожар. На тот момент в шахте находились 285 человек. Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели. По факту трагедии возбуждены два уголовных дела. Арестованы девять человек, в том числе собственник шахты.

