Суд оставил в СИЗО основного собственника шахты "Листвяжная"

12:30
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Кемеровский областной суд оставил без изменений решение районного суда об аресте главного собственника "Листвяжной", председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева по обвинению в злоупотреблении полномочий по делу об аварии на шахте, сообщает ТАСС.
"Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Виктора Акимова, действующего в интересах Федяева, <...> определил постановление Центрального районного суда города Кемерова оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – заявил судья.
Трагедия на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошла 25 ноября. Там взорвался метан, в результате чего жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.
Главе холдинга было предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия"). Свою вину Федяев не признал.
Помимо Федяева, были задержаны гендиректор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов.
Позже стало известно, что руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях правил безопасности на "Листвяжной".
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