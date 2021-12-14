Ни один из фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная" не признал вину – СК РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Ни один из пяти фигурантов уголовного дела о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе на сегодняшний день вину не признал. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"На сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.

