Ни один из фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная" не признал вину – СК РФ

14:49
Фото: ТАСС/пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Ни один из пяти фигурантов уголовного дела о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе на сегодняшний день вину не признал. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"На сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.
25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.
Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.
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