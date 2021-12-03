Адвокаты обжаловали арест фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная"

08:03
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Адвокаты обжаловали арест всех фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом пишет ТАСС.
Жалобы поступили от адвокатов директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора.
Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове случился взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
Один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
По факту случившегося суд отправил отправил под арест директора шахты Сергея Махракова.
Помимо этого, был арестован госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин.
Позднее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на совещании с Владимиром Путиным сообщил, что в отношении руководства шахты "Листвяжная" прокуратурой было возбуждено 25 административных дел.
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: