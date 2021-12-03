Адвокаты обжаловали арест фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная"

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Адвокаты обжаловали арест всех фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом пишет ТАСС.

Жалобы поступили от адвокатов директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове случился взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

По факту случившегося суд отправил отправил под арест директора шахты Сергея Махракова.

Помимо этого, был арестован госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин.

Позднее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на совещании с Владимиром Путиным сообщил, что в отношении руководства шахты "Листвяжная" прокуратурой было возбуждено 25 административных дел.