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Суд в Кемерово арестовал на 2 месяца директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова по делу о ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Махракова Сергея Ивановича на 2 месяца..., до 25 января 2022 года", – объявила судья Центрального районного суда.

Ранее представитель Следственного комитета РФ попросил суд арестовать Махракова по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, что привело к гибели людей.

Помимо директора шахты был арестован госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ разобраться в причинах аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Глава государства также выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.