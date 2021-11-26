Родственники погибших на шахте "Листвяжная" получат по 250 тыс рублей

19:05
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Родственники погибших в результате трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе получат по 250 тысяч рублей от Кемеровской области и района, госпитализированные – по 150 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева.
"Выплаты будут по погибшим составлять 150 тысяч рублей от области и 100 тысяч рублей – от района, итого 250 тысяч рублей. По тем, кто находится в больнице, – 100 тысяч от области и 50 тысяч – от района, итого 150 тысяч", – уточнил Цивилев.
По словам губернатора, компенсацию получат и находящиеся на амбулаторном лечении. От области им выплатят по 50 тысяч рублей и 25 тысяч – от района.
От угольной компании поступят выплаты в размере миллиона рублей близким родственникам погибших. Также она приобретет жилье для их семей.
Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
Сообщалось, что в результате аварии погиб 51 человек. Позднее в МЧС уточнили информацию. Спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.
Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП. Расследование ведется по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".
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