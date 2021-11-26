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Происшествия

16:26

В Кузбассе открыли горячую линию для помощи пострадавшим при ЧП на шахте

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Горячая линия для помощи пострадавшим в трагедии на шахте "Листвяжная" заработала в Кузбассе. Соответствующее распоряжение дал заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Граждане могут обратиться с вопросами по телефону горячей линии +7 (905) 994-67-77.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.

Мишустин распорядился оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в шахте в Кузбассе

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