В Кузбассе открыли горячую линию для помощи пострадавшим при ЧП на шахте

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Горячая линия для помощи пострадавшим в трагедии на шахте "Листвяжная" заработала в Кузбассе. Соответствующее распоряжение дал заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Граждане могут обратиться с вопросами по телефону горячей линии +7 (905) 994-67-77.
Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.
Мишустин распорядился оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в шахте в Кузбассе