Выживший на шахте в Кузбассе рассказал подробности спасения

26 ноября на шахте "Листвяжная" в Кузбассе нашли живым врача-горноспасателя Александра Заковряшина, считавшегося погибшим. Мужчина провел ночь под завалами, но сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян назвал произошедшее чудом. Рассказываем, как себя чувствует выживший и как проходила спасательная операция.



Выживший

Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стала самой крупной в России по числу жертв за последние 11 лет. На момент ЧС под землей находились 285 горняков, из них на поверхность вывели 239 человек.

В ночь на 26 ноября в МЧС официально сообщили о гибели 52 человек – 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная". В ведомстве пообещали наградить всех погибших горноспасателей орденами Мужества посмертно.

На следующее утро был найден живым один из спасателей, считавшийся погибшим. Им оказался помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России Александр Заковряшин. Мужчина провел ночь под завалами, но сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи, рассказали в МЧС.





Александр Чуприян врио главы МЧС РФ Найден живым наш спасатель. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди.

Александра Заковряшина госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий.

"На данный момент у него состояние оценивается как тяжелое. Находится он в отделении реанимации и интенсивной терапии", – рассказал журналистам заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья Александр Агаларян.

Предварительно, у спасателя выявили общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание.

"Он ничего не помнит, он два раза терял сознание. Как он вышел, толком пока объяснить не может. Может быть, связано это с шоком", – сказал Агаларян.

Видеокадры с черным от угольной пыли спасателем по пути в больницу опубликовал Telegram-канал Mash.





Александр Заковряшин помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России Я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил на моем месте.

"Я иногда сознание терял, после этого я отлеживался. Часов 10, наверное, я отлеживался, может, 12. А потом заставил себя идти на свежую струю (воздуха. – Прим. ред.). Раз сходил, когда я пошел, ребята меня встретили", – сказал выживший сотрудник МЧС.

У 51-летнего спасателя есть 49-летняя жена и 26-летний сын, который собирался лететь из Санкт-Петербурга на похороны отца.

"Конечно, рад. Нам-то сообщили, что он мертв в общем-то. Я уже ехать собирался в субботу", – цитирует Life.ru сына выжившего врача. По словам молодого человека, семья пребывает в шоке.

В больницах региона до сих пор остаются 49 пострадавших в аварии на шахте "Листвяжная", среди них – 38 шахтеров и 11 горноспасателей.

Взрыв метана

Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Авария на шахте "Листвяжная" под Кемерово произошла утром 25 ноября. Вероятной причиной пожара в правительстве Кемеровской области называют взрыв метана.





Дмитрий Демешин заместитель генпрокурора РФ Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар.

По словам Демешина, удар травмировал людей, которые не смогли выбраться.

В СКР отметили, что задымление началось в вентиляционном штреке участка № 4, из-за чего находившиеся в выработке горняки задохнулись. По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. В ведомстве уточнили, что возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Днем 25 ноября спасательные работы в шахте пришлось приостановить из-за угрозы взрыва. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что концентрация метана в районе спасательных работ превысила 6%, окиси углерода – 25%.

Позднее глава региона сообщил, что участок шахты заполнят метаном и лишь после это примут решение о возобновлении поисков погибших.





Сергей Цивилев губернатор Кемеровской области Приблизительно за трое суток уровень газа повысится до 20% и опасность взрыва снизится.

Сообщается, что, пока метан будет заполнять шахту, спасатели пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания.

Руководители задержаны

Фото: РИА Новости/Александр Патрин

По факту аварии возбуждено два уголовных дела в отношении пятерых сотрудников "Листвяжной": трех руководителей шахты и двух проверяющих.

25 ноября были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. По версии следствия, они нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Также были задержаны два главных инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора – Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.





Светлана Петренко официальный представитель СК России Установлено, что инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил объединить оба дела и передать их в Главное следственное управление ведомства.

Пожар за 10 дней до аварии

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Жена погибшего в "Листвяжной" шахтера Бориса Пиялкина рассказала, что за 10 дней до трагедии там произошел пожар, который горняки потушили сами.

"Пятнадцатого они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли?" – возмутилась женщина.

По ее словам, уровень метана в шахте зашкаливал, о чем сигнализировали датчики на груди. Однако шахтеры, в том числе и ее муж, смачивали их водой, чтобы те не пищали, и продолжали работать. Она также добавила, что ее супруг был опытным горняком со стажем работы 30 лет.

