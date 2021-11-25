Очевидец рассказал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление. В результате ЧП погибли 11 горняков, 60 пострадали, судьба еще 35 остается неизвестной. Всего в шахте находились 285 человек. По числу жертв ЧП стало самым крупным на российских шахтах за последние пять лет. Разбираемся, что привело к пожару и какие меры приняты для поиска людей.



Фото: РИА Новости/Александр Патрин

ЧП на шахте

Задымление на шахте "Листвяжная" в поселке Грамотеино Кемеровской области произошло утром 25 ноября в 08:51 (04:51 мск) на глубине 250 метров. В шахте находились 285 горнорабочих, из них на поверхность вывели 239 человек, рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.

По состоянию на 18:00 (14:00 мск) в шахте оставались 46 человек, 11 рабочих погибли, подчеркнул глава региона. Всего госпитализировали 38 шахтеров, еще 11 человек получают лечение амбулаторно.

Главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова рассказала, что все госпитализированные горняки стабильны и угрозы жизни у них нет.

К спасательным работам привлекли 173 человека и 39 единиц техники. В частности, на месте ЧП работают 11 отделений военизированной горноспасательной части. На место происшествия вылетел вертолет санитарной авиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф.

К 18:03 (14:03 мск) спасательные работы пришлось приостановить из-за угрозы взрыва газа, заявил Сергей Цивилев.





пресс-служба администрации правительства Кузбасса Концентрация метана превышает 6%, оксида углерода – более 0,25%. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня.

СКР по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту ЧП, на место выехали представители надзорного ведомства. Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить на безопасность все шахты в регионе.



Спасательные работы в шахте "Листвяжная" приостановлены из-за угрозы взрыва

Возгорание угольной пыли

Источник ТАСС сообщил, что пожар в "Листвяжной" произошел из-за возгорания угольной пыли. Дым от пожара распространился через вентиляцию по всей шахте, при этом взрыва не произошло.



Шахту "Листвяжная" разрабатывают с 1954 года. Только по итогам прошлого года здесь добыли 4,7 миллиона тонн угля. В текущем году региональное управление Ростехнадзора выявило почти 140 нарушений в работе "Листвяжной". Проблемы с безопасностью были на шахте и раньше. В октябре 2004 года здесь погибли 13 горняков из-за взрыва метана. Условные сроки тогда получили девять сотрудников предприятия.



Работник шахты "Листвяжная" Николай Алимов рассказал, что в момент происшествия в шахте находился его брат.





Николай Алимов работник шахты "Листвяжная" У меня брат младший был в первой смене. На пять минут бы раньше приехал на первом автобусе – сейчас бы тоже, наверное, я не узнал, где он: живой, неживой.

Алимов отметил, что из-за задымления многие шахтеры отравились угарным газом.

Версию с возгоранием угольной пыли опроверг другой сотрудник шахты, попросивший не раскрывать свое имя, сообщает Газета.ру.

По словам шахтера, сперва произошел взрыв метано-воздушной смеси, а затем началось возгорание. Рабочий также добавил, что сотрудники предприятия информировали руководство о превышении допустимой нормы метана, но их жалобы проигнорировали.





сотрудник шахты "Листвяжная" Я еле вышел оттуда – был черный, как уголь. Потом начали передавать мужиков, с которыми мы работали, они были просто невменяемыми. Повсюду крики – это очень страшно.

Мужчина рассказал, что помогал вытаскивать коллег и друзей из шахты после аварии.



11 человек погибли после пожара в шахте в Кузбассе

Реакция властей

В Кемеровской области объявили трехдневный траур в связи с аварией на шахте.





Сергей Цивилев губернатор Кемеровской области Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура.

Правительство Кузбасса окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, добавил Сергей Цивилев. В дни траура в Кемеровской области отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям шахтеров, погибших на шахте "Листвяжная". Президент поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс.

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал оказать пострадавшим в результате задымления в шахте в Кузбассе необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь. Он подчеркнул, что произошедшее стало большим горем для региона и всей страны.





Михаил Мишустин премьер-министр России Глубоко потрясен случившимся. Это большое горе для людей, для региона, для всех нас. Спасательная операция сейчас продолжается. Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы.

Соболезнования семьям погибших при пожаре в шахте "Листвяжная" также выразили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Родственники погибших получат от шахты "Листвяжная" по два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе компании "СДС", владеющей предприятием. Сумму выплаты пострадавшим определят в зависимости от тяжести травм, добавили в холдинге.

