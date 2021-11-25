Шахта "Листвяжная" дополнительно выплатит семьям погибших по 2 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области

Шахта "Листвяжная" дополнительно выплатит родственникам погибших в результате ЧП по 2 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу владеющей шахтой холдинговой компании "СДС".

"Также дополнительные выплаты получат пострадавшие, сумма будет определена в зависимости от степени тяжести", – говорится в сообщении.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В результате трагедии губернатор области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.