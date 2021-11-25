Мишустин пообещал оказать помощь пострадавшим в результате ЧП в кузбасской шахте

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Михаил Мишустин пообещал оказать пострадавшим в результате задымления в шахте в Кемеровской области необходимую медицинскую, психологическую и иную помощь. Слова премьер-министра приводит телеграм-канал правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что это большое горе как для региона, так и для всей страны.

"Глубоко потрясен случившимся. <...> От себя лично и от имени правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших глубокие соболезнования, слова поддержки пострадавшим", – отметил Мишустин.

Он также добавил, что обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В результате трагедии губернатор области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.

