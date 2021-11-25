Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" возросло до 60

Фото: СК РФ

После задымления в шахте "Листвяжная" в больницы обратились 60 человек. 11 человек лечатся амбулаторно, 38 – госпитализированы, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

По его словам, к настоящему времени на поверхность вывели 239 человек. Внутри остаются еще 46.

Цивилев также подтвердил временную приостановку спасательной операции из-за вероятности взрыва газа. По информации властей, на месте концентрация метана превышает 6%, а оксида углерода – 0,25%.

При этом все имена и фамилии погибших и пострадавших выяснены.

"С ними (родственниками. – Прим. ред.) работают рядом и врачи, и психологи, и любая помощь с нашей стороны, со стороны предприятия, все, что в наших силах, будет оказана", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

