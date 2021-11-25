Генпрокурор РФ поручил проверить шахты Кузбасса после ЧП на "Листвяжной"

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Прокуратура проведет проверки безопасности и охраны труда на шахтах Кемеровской области после ЧП на шахте "Листвяжная", соответствующее поручение дал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС", – говорится в сообщении.

Для координации работы правоохранительных и контролирующих органов по ликвидации последствий происшествия, оказанию помощи рабочим и ликвидации последствий ЧП в Кузбасс был направлен заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Также на месте уже работают областной прокурор и его заместитель.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП погибли 11 человек, еще 43 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

