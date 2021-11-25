Работник шахты в Кузбассе рассказал о ЧП

Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области

Работник шахты "Листвяжная" в Кузбассе Николай Алимов рассказал о ЧП, в результате которого погибли горняки. Об этом сообщает RT.

По словам мужчины, который в настоящее время находится в отпуске из-за травмы, в шахте в момент происшествия находился его брат. Он не пострадал по чистой случайности.

"У меня брат младший был в первой смене. На пять минут бы раньше приехал на первом автобусе – сейчас бы тоже, наверное, я не узнал, где он: живой, неживой", – заявил Алимов.

По его информации, многие шахтеры отравились угарным газом в результате задымления. Алимов отметил, что некоторые работники получили тяжелое отравление.

"Все, кто с легким отравлением, чувствуют себя более-менее", – пояснил он.

Также Алимов добавил, что находившиеся рядом с местом ЧП горнорабочие успели вывести из шахты несколько человек, прежде чем они могли задохнуться.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП погибли 11 человек, еще 43 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239 из них.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

