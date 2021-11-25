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Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей", – сказал представитель Кремля.

Также глава государства дал поручение сделать все для помощи пострадавших.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП погибло 10 человек, сообщалось, что еще 43 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 236 из них.

