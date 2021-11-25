Прокуратура начала проверку по факту задымления на шахте в Кузбассе

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Кемеровская областная прокуратура организовала проверку по факту задымления на шахте "Листвяжная". Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"25 ноября, около 08:30 (04:30 по московскому времени) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжная", работники предприятия выводятся на поверхность. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехал зампрокурора Кузбасса Анатолий Закусилов, исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев, а также прокурор Белово Александр Царев.

Прокуратура примет все необходимые меры в случае выявления каких-либо нарушений.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белово стало известно ранее. На место происшествия были направлены несколько отделений горных спасателей.

Как заявил источник, очаг пожара находится в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты. По последним данным, в результате инцидента пострадали 29 человек.

По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 287 человек.