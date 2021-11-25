Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе увеличилось до 29

07:48
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Количество пострадавших при задымлении на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 29 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате инцидента.
"29 человек пострадали", – привел новые данные собеседник агентства.
По его данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 104 человека продолжают находится в шахте.
Эвакуация шахтеров продолжается, добавил источник.
О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белово стало известно ранее. На место происшествия были направлены несколько отделений горных спасателей.
Как заявил источник, очаг пожара находится в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 287 человек.
В шахте в Кузбассе произошло задымление
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