Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе увеличилось до 29

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Количество пострадавших при задымлении на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 29 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате инцидента.

"29 человек пострадали", – привел новые данные собеседник агентства.

По его данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 104 человека продолжают находится в шахте.

Эвакуация шахтеров продолжается, добавил источник.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белово стало известно ранее. На место происшествия были направлены несколько отделений горных спасателей.

Как заявил источник, очаг пожара находится в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 287 человек.

