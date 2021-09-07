Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

02:02

Авария произошла на шахте "Красный партизан" в ЛНР

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Авария произошла на шахте "Красный партизан" в Свердловском районе Луганской народной республики. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС ЛНР.

Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, на шахте, принадлежащей ГУП Луганской народной республики "Республиканская топливная компания "Востокуголь".

"Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался", – сообщили в пресс-службе.

В результате случившегося есть погибшие и пострадавшие, отметили в МЧС. При этом их точное число не называется.

"Точная информация будет известна после ликвидации чрезвычайной ситуации", – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что в данный момент предпринимаются попытки по деблокировке горняков.

На месте происшествия собран штаб по ликвидации аварии. В него вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Кацавалов, исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности Константин Роговенко, а также начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС ЛНР Андрей Гришин.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии. Пострадавших госпитализировали в Мухоршибирскую ЦРБ.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать