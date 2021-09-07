Авария произошла на шахте "Красный партизан" в ЛНР

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Авария произошла на шахте "Красный партизан" в Свердловском районе Луганской народной республики. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС ЛНР.
Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, на шахте, принадлежащей ГУП Луганской народной республики "Республиканская топливная компания "Востокуголь".
"Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался", – сообщили в пресс-службе.
В результате случившегося есть погибшие и пострадавшие, отметили в МЧС. При этом их точное число не называется.
"Точная информация будет известна после ликвидации чрезвычайной ситуации", – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что в данный момент предпринимаются попытки по деблокировке горняков.
На месте происшествия собран штаб по ликвидации аварии. В него вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Кацавалов, исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности Константин Роговенко, а также начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС ЛНР Андрей Гришин.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии. Пострадавших госпитализировали в Мухоршибирскую ЦРБ.
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