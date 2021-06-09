Четыре человека пострадали при взрыве на угольном месторождении в Бурятии

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Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

"Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угольного разреза, находящегося на границе Забайкальского края и Республики Бурятия", – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализируют в Мухоршибирскую ЦРБ, где их обследуют и окажут необходимую медпомощь.

Глава республики Алексей Цыденов взял ситуацию под личный контроль.

Ранее сообщалось о гибели двух человек после выброса метана и обрушения породы в шахте в Кемеровской области. Инцидент случился в городе Ленинске-Кузнецком. В момент обрушения горной породы в шахте находились 44 человека.