Один человек погиб на нефтяном месторождении имени Требса в НАО

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Один человек погиб на нефтяном месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе. В результате

разгерметизации рукава высокого давления также пострадали три человека, заявили ТАСС представители МЧС по региону.

"На месторождении имени Требса произошла разгерметизация шланга рукава высокого давления", – сообщили в пресс-службе экстренного ведомства. По данным МЧС, нефтеразлива не произошло.

Сейчас, как уточнили спасатели, скважину заглушили. Обстоятельства аварии сейчас неизвестны.

Ранее Росприроднадзор подтвердил, что токсичных веществ в пробах воды на Камчатке не найдено. 2 октября на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа.