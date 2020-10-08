Росприроднадзор подтвердил, что токсичных веществ в пробах воды на Камчатке не найдено

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Токсичных веществ в пробах морской воды на Камчатке не найдено, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, надзорное ведомство запросило данные по авариям морских судов и проверит инфраструктурные объекты.

"Вчерашние пробы токсичность не показали. Много веществ, которые быстро растворяются, разлагаются", – цитирует ее РИА Новости.

Радионова обратила внимание, что из-за этих веществ животные не погибли бы. Если же будут найдены неспецифические вещества, нужно будет разобраться, что их произвело.

Она рассказала, что результаты воды с полигона будут получены 9 октября, а по земле – 11–12 октября. Планируется проверить мелкую речку Мутнушку, которая протекает у полигона и впадает в реку Налычево.

Также глава Росприроднадзора отметила, что есть договоренность с "Новатэком" организовать на Камчатке центр экологического мониторинга с современной лабораторией. Если результаты анализа покажут необходимость, акватория будет очищаться.

2 октября на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.

В связи с этим СК начал проверку. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в случае установления факта замалчивания или приукрашивания произошедшего последуют увольнения.