Губернатор пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды в акватории Тихого океана. Об этом он заявил в своем официальном аккаунте в Instagram.

Солодов рассказал, что побывал на Халактырском пляже, где обнаружили загрязнение воды. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.

"В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности", – сказал Солодов.

Губернатор заявил, что в ближайшее время будет дан объективный и всесторонний анализ произошедшей ситуации.

"Сегодня будут забраны дополнительные анализы воды, будут взяты пробы песка. <...> Также проанализированы остатки рыб", – сообщил Солодов.

Глава региона добавил, что пробы воды будут направлены на анализ в Москву.

Ранее на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

По одной из версий причиной отравления воды стала течь нефтепродуктов из коммерческого танкера. Отмечается, что мимо пляжа по морскому пути следовал коммерческий танкер с течью, которая была устранена. Однако это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол.

В связи с массовой гибелью морских животных на Камчатке Следственный комитет России начал процессуальную проверку. Были отобраны пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.