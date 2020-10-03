СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке

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В связи с массовой гибелью морских животных на Камчатке Следственный комитет России начал процессуальную проверку. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в местах, где была обнаружена загрязненная вода специалисты отобрали пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.

"По итогам получения результатов лабораторных исследований, а также проведения процессуальных действий, следствием будет дана правовая оценка случившемуся", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массовой гибели животных.

"Уверен, что губернатор проявит бдительность и примет личное участие в организации работ по ликвидации последствий экологического бедствия", – сообщал Трутнев.

По одной из версий причиной отравления воды в районе Халактырского пляжа стала течь нефтепродуктов из коммерческого танкера. Отмечается, что мимо пляжа по морскому пути следовал коммерческий танкер с течью, которая была устранена. Однако это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол.

Первыми изменения воды заметили местные серферы. Спортсмены обратили внимание, что вода поменяла цвет, а при контакте с ней у них опухали глаза и раздражалась кожа.

После того как специалисты взяли воду на пробу, стало известно, что в ней содержание нефтепродуктов превышено в 3,6 раза, а фенолов – в 2. Предположительно, вода загрязнена техническим маслом, которое представляет угрозу здоровью человека, именно поэтому местным жителям пока рекомендовали не контактировать с водой.

