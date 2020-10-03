Трутнев поручил разобраться в причинах массовой гибели животных на Камчатке

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массовой гибели животных на побережье Камчатского края. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе аппарата полпреда, соответствующее распоряжение было отдано правительству края.
"Трутнев дал поручение <...> разобраться в ситуации, связанной с причиной массового выброса мертвых морских животных в регионе", – подтвердили в пресс-службе.
Там отметили уникальность природы Камчатки. В ближайшее время планируется принять меры по устранению последствий загрязнения. Кроме того, начат поиск виновных в сложившейся ситуации.
"Уверен, что губернатор проявит бдительность и примет личное участие в организации работ по ликвидации последствий экологического бедствия", – заявил Трутнев.
Добавляется, что контролировать проверку будет аппарат полномочного представителя.
Ранее сообщалось, что на Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
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