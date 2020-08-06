Ученые создали разлагающий нефтепродукты препарат

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Сотрудники Высшей школы технологи и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали разлагающий нефтепродукты препарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.
Разработка стала продолжением исследований в области создания минеральных удобрений пролонгированного действия на основе фосфатных стекол. Отмечается, что их свойства помогли специалистам создать технологию получения пористых гранул, способных очистить воду и почву от нефтяных загрязнений.
"Принцип действия биопрепарата заключается в следующем: на пористые стеклофосфатные гранулы иммобилизуются клетки микроорганизмов-нефтедеструкторов, которые разлагают углеводороды и очищают почву или воду от нефтяных загрязнений", – рассказал доцент Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Алексей Хлыновский.
По его словам, штаммы бактерий-деструкторов зарегистрированы в коллекции микроорганизмов Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений. В министерстве отметили эффективность работы препарата в почве и воде. Также отмечается, что препарат удобен в использовании и не требует предварительной подготовки.
Помимо этого, в Минобрнауке отметили уникальное свойство препарата в разложении нефтепродуктов в условиях низких температур при очищении водоема. Эксперимент, подтверждающий это свойство, проводился на "Станции очистки нефтесодержащих вод" в Кронштадте. За год с момента первого внесения препарата содержание нефтепродуктов в почве сократилось на 90%, рассказали в министерстве.
Еще одной разработкой ученых из СПбГУПТД в области очистки территорий от нефти стал уникальный сорбент, предназначенный для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на воде, почве, асфальте, бетоне и других твердых покрытиях.
Ранее сообщалось, что в Следственном комитете Российской Федерации появился отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Благодаря этому, как ожидается, следователи улучшат качество расследования сложных преступлений, когда нанесен вред окружающей среде или здоровью людей.
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