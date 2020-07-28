13:58
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Уголовное дело возбуждено после разлива 4,7 тонны дизельного топлива в Якутии. Об этом заявили в Генпрокуратуре, передает RT.
"Прокурор Среднеколымского района Республики Саха (Якутия) провел проверку по факту разлива нефтепродуктов на дизельной электростанции с. Аргахтах АО "Сахаэнерго", произошедшего 21 июня 2020 года", – сообщили в ведомстве.
Еще была дана оценка деятельности общества по организации работы с остальными резервуарами хранения нефтепродуктов. В рамках следственных действий было установлено, что с 1993 года данная цистерна не была обследована. При этом в июне сотрудники дизельной электростанции провели только "формальное обследование" емкости, не обнаружив дефектов.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ "Порча земли".
Разлив произошел в результате несвоевременного выявления должностными лицами АО "Сахаэнерго" деформаций в резервуаре его хранения.
Организована работа по взысканию ущерба, причиненного почве и водному объекту в результате разлива нефтепродуктов. Его общая сумма составила более 4,5 миллиона рублей.
Так, ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов удалось в полном объеме 24 июня.
Ранее Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу от нефтепродуктов. По предварительным данным, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации.
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