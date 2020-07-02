Пробы воды из Химкинского водохранилища соответствуют норме – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"

Пробы воды из Химкинского водохранилища по санитарно-химическим показателям соответствуют нормативам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства по Москве.

В ведомстве рассказали, что после поступившей к ним информации о загрязнении нефтепродуктами водохранилища был организован отбор проб воды. Речь идет о зоне отдыха "Левобережный" и прибрежной зоне Химкинского водохранилища у ЖСК "Лебедь".

"По результатам анализов отобранные пробы воды по санитарно-химическим показателям, включая содержание нефтепродуктов и аммиака, соответствуют нормативам. Лабораторные исследования проб воды по микробиологическим показателям продолжаются", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что Мосводоканал предоставил информацию о контроле со стороны ресурсоснабжающей организации за последствиями загрязнения Химкинского водохранилища. В компании заявили, что в водоснабжение столицы не могла попасть вода из водохранилища в Химках.

"Качество питьевой воды, контролируемое управлением Роспотребнадзора по Москве и ведомственной лабораторией АО "Мосводоканал", перед подачей в распределительную сеть после станций водоподготовки и в распределительной сети стабильно и отвечает санитарно-гигиеническим нормативам", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в департаменте ЖКХ также исключили попадание воды из Химкинского водохранилища в Москву. Там уточнили, что водоснабжение города осуществляется из Москвы-реки на Москворецком источнике в районе поселков Рублево и Раздоры, а также из Клязьминского и Учинского водохранилищ на Волжском источнике.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с загрязнением реки Грачевки, впадающей в акваторию Бутаковского залива Химкинского водохранилища. Специалисты МЧС организовали боновое ограждение места излива.

В региональном министерстве экологии и природопользования заявили, что с наибольшей вероятностью источником загрязнения стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ Спецстрой. Все предприятия, причастные к сбросам отходов, будут привлечены к административной ответственности.

