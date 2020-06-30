В департаменте ЖКХ исключили попадание воды из Химкинского водохранилища в Москву

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Попадание воды из загрязненного Химкинского водохранилища в систему водоснабжения столицы исключено, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента ЖКХ.

Там уточнили, что водоснабжение города осуществляется из Москвы-реки на Москворецком источнике в районе поселков Рублево и Раздоры, а также из Клязьминского и Учинского водохранилищ на Волжском источнике.

"Химкинское водохранилище находится на расстоянии более 10 километров ниже по течению от Рублевской станции и на расстоянии более 20 километров от водозабора Северной и Восточной станций водоподготовки – ниже по течению", – подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что качество воды на водозаборах Мосводоканала и в городе соответствует всем требованиям СанПин.

В пресс-службе рассказали, что 26 июня руководство Московско-Окского бассейнового водного управления информировало о загрязнении нефтепродуктами Бутаковского залива Химкинского водохранилища из коллектора ливневой канализации, эксплуатируемой МУП "Химводосток".

"Специалисты района канализационной сети №5 и центра технической диагностики АО "Мосводоканал" оказывали помощь по определению места излива загрязняющих веществ, было обследовано 5 тысяч погонных метров указанного коллектора, однако точку сброса обнаружить не удалось", – добавили в пресс-службе.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с загрязнением реки Грачевки, впадающей в акваторию Бутаковского залива Химкинского водохранилища. По последним данным, площадь загрязнения реки нефтепродуктами достигла 30 тысяч квадратных метров.

Специалисты МЧС организовали боновое ограждение места излива. Внутрь бонового ограждения вводится сорбент, после чего он откачивается в специальные емкости.

В региональном министерстве экологии и природопользования заявили, что с наибольшей вероятностью источником загрязнения стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ Спецстрой. Все предприятия, причастные к сбросам отходов, будут привлечены к административной ответственности.