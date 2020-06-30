Роспотребнадзор взял пробы воды из Химкинского водохранилища

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Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из загрязненного Химкинского водохранилища в границах Москвы для исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве рассказали, что после поступившей к ним информации о загрязнении нефтепродуктами водохранилища специалисты совместно с филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" отобрали пробы для оценки показателей.

Речь идет о зоне отдыха "Левобережный" и прибрежной зоне Химкинского водохранилища у ЖСК "Лебедь". В пресс-службе уточнили, что в департамент природопользования и охраны окружающей среды, МЧС и в ФГБВУ "Центррегионводхоз" направлены письма о представлении информации касательно установленных источников загрязнения и принятых мер.

Ранее в департаменте ЖКХ исключили попадание воды из Химкинского водохранилища в Москву. Там уточнили, что водоснабжение города осуществляется из Москвы-реки на Москворецком источнике в районе поселков Рублево и Раздоры, а также из Клязьминского и Учинского водохранилищ на Волжском источнике.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с загрязнением реки Грачевки, впадающей в акваторию Бутаковского залива Химкинского водохранилища. По последним данным, площадь загрязнения реки нефтепродуктами достигла 30 тысяч квадратных метров.

Специалисты МЧС организовали боновое ограждение места излива. Внутрь бонового ограждения вводится сорбент, после чего он откачивается в специальные емкости.

В региональном министерстве экологии и природопользования заявили, что с наибольшей вероятностью источником загрязнения стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ Спецстрой. Все предприятия, причастные к сбросам отходов, будут привлечены к административной ответственности.

