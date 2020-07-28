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Происшествия

13:09

Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу от нефтепродуктов

происшествия экология

Фото: Агентство "Москва"

Размера вреда, причиненного Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов, превысил 46 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

"Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям провело расчет размера вреда, причиненного водному объекту реки Грачевки как объекту охраны окружающей среды в результате несанкционированных сбросов нефтепродуктов. Размер вреда составил 46 миллионов 324 тысячи 671 рубль", – говорится в сообщении.

Разлив нефтепродуктов в Химкинском водохранилище произошел 25 июня. По предварительным данным, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации. Речь идет о зоне отдыха "Левобережный" и прибрежной зоне Химкинского водохранилища у ЖСК "Лебедь".

Для ликвидации разлива специалисты МЧС организовали боновое ограждение, внутрь которого вводился сорбент, после чего он откачивался в специальные емкости.

В начале июля специалисты Роспотребнадзора заявили, что пробы воды из Химкинского водохранилища по санитарно-химическим показателям соответствуют нормативам.

Загрязнение в Химкинском водохранилище в тысячу раз превысило норму из-за нефтеразлива

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