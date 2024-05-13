NDTV: 35 человек пострадали после падения щита в Мумбаи

Фото: телеграм-канал "Абзац"

Не менее 35 человек пострадали из-за падения рекламного щита во время пыльной бури в индийском Мумбаи. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел напротив автозаправочной станции в штате Махараштра. На опубликованных кадрах видно, как щит упал на заправку, где стояли автомобили и находились люди.

На месте происшествия уже работают спасатели. По информации телеканала, еще примерно 100 человек могут быть под рекламным щитом.

Ранее семилетняя девочка погибла в Мытищах из-за упавшего на нее бетонного забора. СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью ребенка по неосторожности и халатности.

