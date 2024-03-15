Глыба льда рухнула на 3-летнего мальчика в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге глыба льда рухнула с крыши жилого дома на голову трехлетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По информации ведомства, 15 марта примерно в 14:10 ребенок гулял возле дома. Во время прогулки на него свалилась глыба льда, из-за чего мальчик потерял сознание. Его доставили на скорой в больницу для оказания медпомощи.

Прокуратура Верх-Исетского района города уже организовала проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

"Запрошены документы с целью установления лица, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда", – говорится в сообщении.

Также ведомство запросило у врачей документы для определения вреда, который был причинен ребенку.

Ранее стало известно, что сосулька упала на голову ребенку у школы на севере Москвы. По предварительным данным, мальчик получил сотрясение мозга. Обстоятельства случившегося выясняются.



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