16:14Происшествия
Сосулька упала на голову ребенку у школы в Москве
Фото: Москва 24/Лейла Карипова
Сосулька упала на голову ребенку у школы на севере Москвы, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, мальчик получил сотрясение мозга.
Инцидент произошел в Прибрежном проезде. Бригада скорой помощи доставила семилетнего мальчика в ближайшую больницу для обследования. Обстоятельства случившегося выясняются.
В декабре 15-летний подросток погиб в подмосковном Красногорске в результате падения на него снега с крыши частного дома. На мальчика упала снежная глыба. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшего.
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