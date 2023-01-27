Сосулька упала на голову ребенку у школы в Москве

Фото: Москва 24/Лейла Карипова

Сосулька упала на голову ребенку у школы на севере Москвы, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, мальчик получил сотрясение мозга.

Инцидент произошел в Прибрежном проезде. Бригада скорой помощи доставила семилетнего мальчика в ближайшую больницу для обследования. Обстоятельства случившегося выясняются.

В декабре 15-летний подросток погиб в подмосковном Красногорске в результате падения на него снега с крыши частного дома. На мальчика упала снежная глыба. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшего.

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