Ребенка насмерть засыпало снегом в подмосковном Красногорске

Фото: Москва 24/Елена Долматова

15-летний подросток погиб в подмосковном Красногорске в результате падения на него снега с крыши частного дома. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел вечером в среду, 21 декабря. На мальчика упала снежная глыба. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшего.

"Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате падения на него насыпи снега с крыши частного домовладения (часть 1 статья 109 УК РФ)", – говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура Красногорска проводит проверку по факту произошедшего. Также расследованием дела занимается подмосковный СК. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что ребенок умер после госпитализации из спортзала московской школы. При осмотре ребенка специалисты не обнаружили следов телесных повреждений. СК проверял наличие признаков по статье "Убийство".



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