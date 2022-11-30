СК организовал проверку из-за гибели 11-летнего ребенка возле школы под Пермью

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи организовали проверку по факту смерти 11-летнего ребенка возле школы в Пермской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Прохожие нашли тело мальчика возле образовательного учреждения в рабочем поселке Углеуральском Губахинского городского округа днем 29 ноября. На обнаруженном на улице Мира теле не было видимых признаков насильственной смерти.

"В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранители организовали проверку по факту смерти девочки в Саратове. Тело девятилетнего ребенка с ножевым ранением нашли в квартире жилого дома. Проверку организовал и следственный отдел по Кировскому району Саратова.



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