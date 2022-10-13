В Саратове начали проверку после смерти девочки с ножевым ранением

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранительные органы проводят проверки по факту смерти девочки, которую нашли с ножевым ранением в квартире жилого дома в Саратове. Об этом сообщает РИА Новости.

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организовано проведение проверки... На место происшествия выехала прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова", – рассказали в прокуратуре.

Также надзорное ведомство сообщило о проверке со стороны следственного отдела по Кировскому району Саратова. Она проводится в порядке статей 144–145 УПК РФ. Ход данной проверки контролирует прокуратура.

По информации пресс-службы прокуратуры Саратовской области, погибшему ребенку было 9 лет.

Ранее в октябре следственный отдел по городу Мытищи возбудил уголовное дело в связи с гибелью трехлетней девочки после падения металлоконструкции летнего шатра на базе отдыха. Проверку по данному инциденту проведет областная прокуратура.

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