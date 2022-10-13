Мосгортранс окажет материальную помощь семье ребенка, погибшего в ДТП в Ясеневе

Фото: Москва 24

Мосгортранс предоставит материальную помощь семье ребенка, который погиб в результате ДТП на Литовском бульваре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Сотрудники Мосгортранса помогут с оформлением необходимых документов для получения страховой выплаты, а также окажут материальную помощь семье погибшего", – говорится в сообщении.

Уточняется, что обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и специальная комиссия Мосгортранса.

Водитель автобуса насмерть сбил мальчика на самокате на Литовском бульваре в районе дома № 22. По предварительным данным, рейсовый автобус наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть. Мальчик ехал на самокате в зоне пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался.

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