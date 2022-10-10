Трехлетняя девочка погибла в результате обрушения шатра на базе отдыха под Мытищами

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Трехлетняя девочка погибла в результате падения металлоконструкции летнего шатра на базе отдыха под Мытищами. По данному инциденту возбуждено уголовное дело, сообщило ГСУ СК России по Московской области на своем официальном сайте.

"Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности смертельных травм трехлетней девочке", – говорится в материале.

Следователи выяснили, что 9 октября рабочие осуществляли демонтаж летнего шатра на территории базы отдыха, не обеспечив необходимые условия безопасности. Одна из конструкций упала на ребенка, который рядом гулял с отцом. Девочка скончалась на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Специалисты осмотрели место происшествия и назначили экспертизу.

В свою очередь, областная прокуратура намерена провести собственную проверку.

Ранее ребенок погиб при падении дерева в деревне Дешовки Козельского района Калужской области. По информации следствия, трое подростков направлялись по аллее деревни к своему шалашу. Из-за сильного ветра одно из деревьев упало. Двое детей успели отбежать, но 15-летний молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

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