Пятилетний мальчик пострадал в Подмосковье, попав под газонокосилку – СК

Фото: mosobl.sledcom.ru

Пятилетний ребенок в Чехове пострадал, попав под газонокосилку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Анну Тертичную.

"23 июля в правоохранительные органы ГСУ СК России по Московской области поступила информация о травмировании в селе Стремилово Чеховского городского округа пятилетнего мальчика, попавшего под газонокосилку", – рассказала она.

Следователи проводят проверку по данному инциденту. Мальчика доставили в больницу.

По предварительной информации, на территории частного дома брат пострадавшего косил траву. Ребенок бежал рядом и, споткнувшись, упал, после чего попал под газонокосилку.

Ранее ребенок погиб при падении дерева в деревне Дешовки Козельского района Калужской области. По информации следствия, трое подростков направлялись по аллее деревни к своему шалашу. Из-за сильного ветра одно из деревьев упало. Двое детей успели отбежать, но 15-летний молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.